В Барнаул привезут эксклюзивные цифровые репродукции великих импрессионистов

Экспозицию составят 50 репродукций картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века. В числе авторов Клод Моне, Камиль Писсарро, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Поль Гоген и нидерландский художник-постимпрессионист Ван Гог.

Импрессионисты радикально изменили живопись — отказались от традиционной композиции и детальной проработки изображения в пользу атмосферы момента и сиюминутного настроения. Они передавали реальность в движении, с игрой света и тени, переходе одного мгновения в другое — смогли отразить движение облаков, порывы ветра, бег лошадей и танцы балерин.

Кроме того, художники стали выбирать и другие темы, которые традиционные мастера считали недостойными: народные гуляния, скачки, пикники богемы, закулисную жизнь театров.

Что за картины привезут в Барнаул

Картины импрессионистов — одни из самых дорогих в мире. Они разбросаны по музеям и частным коллекциям разных стран. Собрать все самые знаменитые картины в одну выставку стало возможным благодаря современной цифровой технике жикле, которая полностью воссоздает шедевры на натуральном холсте, воспроизводит мельчайшие нюансы цвета и светотени, передает характер и фактуру мазка.

При печати сохраняются даже мельчайшие трещинки на холсте. В отличие от художественных копий, цифровая репродукция — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

В 2018 году Алтайский художественный музей уже принимал коллекцию картин в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета».

Как делают картины в технике жикле

Жикле — это струйная печать по холсту, эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи и фотографий. Такая техника обеспечивает наилучшую достоверность цветопередачи по сравнению со всеми известными методами копирования.

Высокотехнологичное оборудование способно воспроизвести 16 миллионов цветов. Количество копий в этой технике ограничено 50 экземплярами, так что многие коллекционируют жикле-картины наряду с оригиналами.

Сначала специалисты печатают «пробник». Если он удается, то копии делают на высококачественном холсте. После этого наступает долгий период проверки. Этот этап требует максимальной концентрации и знания оригиналов. Специалисты проверяют все мельчайшие детали, вплоть до того, нужного ли размера были капли краски, используемые при печати.

Последний этап — создание рельефа — с помощью особых средств мастера воссоздают оригинальную фактуру полотен художника, так что на получившихся картинах все в точности как в оригинале.

Открытие выставки «Клод Моне. Век импрессионизма» в 12:00. Она будет работать до 19 мая. Стоимость билетов: 150−200 рублей.