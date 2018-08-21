Сыграй, если сможешь: в Барнауле появится иммерсивный театр

1 сентября Дом актера на Алтае откроет новый театральный сезон и обещает удивить новыми экспериментами. Здесь будет иммерсивный театр, в котором каждый зритель станет соучастником действия.

Погружение с головой

Иммерсивность — это эффект присутствия и погружения в окружающее пространство и действие. Вся индустрия развлечений основана именно на этом феномене: очки виртуальной реальности и 5D-кино, компьютерные игры и реалити-квесты. Так что не удивительно, что тенденцию подхватило даже такое классическое искусство как театр. Иммерсивные постановки сейчас пользуются колоссальным спросом в Европе.

Дом актера 1 сентября отметит первый день рождения. Год назад эту площадку заявили как экспериментальную и действительно весь год ставили спектакли, которые вряд ли «пригодны» для классической барнаульской сцены.

Но в итоге оказалось, что постановки все равно получались классического формата — с актерами на сцене и зрителями в зале. Так что коллектив Дома актера решил принципиально изменить свою творческую линию.

Александр Савин. МТА.

Александр Савин,

художественный руководитель Дома актера на Алтае:

Я больше не хочу выходить на сцену и просто играть для людей в зале. Я хочу играть «внутри них» и вместе с ними. Мне не хватает соучастия. В этом смысле классический театр похож на ресторан, где вы просто «покупаете» спектакль. Возможно, он вам не понравится, но вы ничего не сможете изменить в этом «блюде». Или вообще оставит вас равнодушным, и вы уйдете ни с чем.

Игра по обстоятельствам

Иммерсивный театр имеет целью поставить зрителя в обстоятельства, которые спровоцируют действие, заставить его контактировать с другими, незнакомыми ему людьми.

Савин считает, что секрет популярности такого театра как раз в недостатке общения. Круг контактов человека часто сводится к деловым партнерам, семье и немногочисленным давним друзьям. При этом есть еще много разных и интересных людей, они «не из твоего круга», но могут помочь раскрыть новые грани реакций.

Постановки в Доме актера будут определенно для смелых. В отличие от классического театра, где нужно «сеть на свое место и просто смотреть», в иммерсивном зрителя возьмут за руку или попросят надеть маску, завяжут глаза, отведут в подвал или на чердак, поставят в угол, внезапно обнимут или усадят на колени.

Зритель вообще может не понять: он еще читает программку в ожидании «первого звонка» или спектакль уже начался и давно идет.

Иммерсивность трансформирует и пространство — сцена может начинаться еще перед входом в театр, а в зрительном зале может не быть сидячих мест. Или стулья будут стоять в центре сцены. Или их будет намного меньше, чем продано билетов.

Спектакль «Ливия , 13» в Доме актера. Анна Воробьева.

О доверии и смерти

В течение сентября в Доме актера покажут спектакли, которые зрители уже видели в прошлом году: концерт Вячеслава Сысоева Melodrums, спектакль-концерт Алены Дели «Там, где меня нет», «Маленькие комедии» Первого крепостного театра и спектакль для подростков «Ливия 13» режиссера Дарьи Уханковой.

Первым новым спектаклем этого сезона в Доме будет «Ромео и Джульетта». Репетиции уже идут. Александр Савин считает театр в шекспировские времена и был по настоящему иммерсивным — без мягоньких мест и коньячка в буфете, со случайными зрителями самых разных мастей, многие из которых только что вернулись с покоса и вообще не понимали, что происходит.

Александр Савин,

художественный руководитель Дома актера на Алтае:

Два абсолютно чужих человека за какое-то мгновение прониклись абсолютным доверием друг к другу. И это доверие не смогло выжить в мире. Этот момент в «Ромео и Джульетте» мне очень интересно исследовать.

В день открытия — 1 сентября в 19:30 — Дом актера презентует иммерсивный театр как таковой. Обещают перформансы и живой звук. «Выход из привычного мира станет отправной точкой в пространство смерти и рождения. А современная российская драматургия будет являться языком этого путешествия», написано в афише.

По законам жанра, что это будет за представление и чем оно закончится для зрителей, не понятно. Но совершенно точно это будет любопытная ролевая игра для всех случайно и неслучайно оказавшихся на этой площадке.