В Барнауле вновь вручат Демидовские премии

28 февраля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоится церемония вручения премий Алтайского «Демидовского фонда», которые присуждаются теперь один раз в три года.

Алтайская краевая общественная организация «Демидовский фонд» провела творческий конкурс на присуждение гуманитарных премий по итогам 2016−2018 годов. Заявки на участие в нем поступили от отдельных авторов, групп авторов, творческих коллективов, юридических лиц и общественных организаций.

Отбор заявок провел экспертный совет во главе с известным художником лауреатом Демидовской премии Анатолием Щетининым. Попечительский совет определил лауреатов. Их назовут в номинациях: «История», «Изобразительное искусство», «Архитектура», «Литература», «Музыка, исполнительское и театральное искусство».

Также лауреатами Демидовской премии становятся коллективы лучших предприятий края. В этом году они будут названы сразу по двум номинациям: «За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве» и «Инновации и передовые промышленные технологии».

Традиционно попечительский совет фонда определяет человека, «своими деяниями приумножившего славу Алтая, составляющего его гордость», — он получает звание «Прославляющий Алтай». В разные годы лауреатами в этой номинации становились Валерий Золотухин, Василий Шукшин, Роберт Рождественский, Зиновий Баркаган, Геннадий Сакович.

«Демидовская премия должна отмечать людей неординарных, творческих, которыми край может гордиться. А они у нас есть и в искусстве, и в предпринимательстве», — говорит президент Алтайского Демидовского фонда, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин. — В этом году в Попечительский совет фонда по нашему приглашению вошел Союз промышленников и предпринимателей края. На мой взгляд, это весьма символично. Промышленники, меценаты всегда помогали развитию культуры. Сегодня эти традиции продолжаются".

Помимо вручения премий фонд объявит о новых грантополучателях.

Церемония состоится 28 февраля в 17.00 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Что такое «Демидовский фонд»

Гуманитарные премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский фонд» учреждены в 1993 году по инициативе писателя Александра Родионова. Размер премии сегодня составляет 50 тысяч рублей. Девиз фонда — Acta non verba — «Не словами, а делами». Целью создания Алтайского Демидовского фонда было объединение предпринимателей и интеллигенции края. Премия этого фонда — самая авторитетная общественная награда в Алтайском крае и одна из самых значимых премий в гуманитарной среде.