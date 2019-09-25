В Бийске старинными кирпичами реставрируют музей Чуйского тракта

Особняк купцов Варвинских, в котором размещается музей Чуйского тракта, получил в августе разрешение на проведение ремонтных работ. В здании реконструируют кирпичный фасад с декоративными элементами и заменят водосточные трубы. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Строители уже починили крышу, окна, межэтажные перекрытия, систему вентиляции, очистили подвалы. Сейчас специально для фасада реставраторы скупают в Бийске старинные кирпичи, подходящие по цвету, сообщает ГТРК «Алтай».

При выборе кирпичей работники также обращают внимание на качество, ссылаясь на городскую легенду: якобы купец Варвинский при строительстве своего здания дал задание использовать только те кирпичи, которые не раскалывались при ударе об камень.

Особняк был построен в 1911 году. Второй этаж использовался как жилое помещение, с большой библиотекой русской литературы. На первом располагался галантерейный магазин. С 1928 года здесь разместился Бийский краеведческий музей. Одним из основателей музея был известный писатель Виталий Бианки.