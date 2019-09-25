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Культура

В Бийске старинными кирпичами реставрируют музей Чуйского тракта

Особняк купцов Варвинских, в котором размещается музей Чуйского тракта, получил в августе разрешение на проведение ремонтных работ. В здании реконструируют кирпичный фасад с декоративными элементами и заменят водосточные трубы. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Музей Чуйского тракта
Музей Чуйского тракта
нашбийск.рф

Строители уже починили крышу, окна, межэтажные перекрытия, систему вентиляции, очистили подвалы. Сейчас специально для фасада реставраторы скупают в Бийске старинные кирпичи, подходящие по цвету, сообщает ГТРК «Алтай».

При выборе кирпичей работники также обращают внимание на качество, ссылаясь на городскую легенду: якобы купец Варвинский при строительстве своего здания дал задание использовать только те кирпичи, которые не раскалывались при ударе об камень.

Особняк был построен в 1911 году. Второй этаж использовался как жилое помещение, с большой библиотекой русской литературы. На первом располагался галантерейный магазин. С 1928 года здесь разместился Бийский краеведческий музей. Одним из основателей музея был известный писатель Виталий Бианки.

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