Новый материал. Ученые создали искусственную древесину для 3D-печати

Ученые из Америки вырастили материал, которым можно заменить древесину, и подходящий для трехмерной печати. Исследование опубликовали в журнале Materials Today .

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что вырубка деревьев и переработка древесины вредят планете.

Так что они предложили альтернативу — технику, позволяющую выращивать подобие древесины в лаборатории. Из этого же материала можно создавать различные объекты, как на 3D-принтере.

«Идея состоит в том, что вы можете выращивать эти материалы именно в той форме, которая вам нужна», — подчеркнул ведущий автор исследования Эшли Беквит.

Синтезируя новое волокно, ученые выделили клетки из листьев растений Zinnia elegans, а дальше два дня культивировали их в жидкой среде. Отмечается, что получившимся гелем заполняют ячейки, чтобы придать ему нужную форму.

Через три месяца инкубации в темноте материал обезвоживается, и за счет этого достигается результат.

Исследователи также утверждают, что конечная цель проекта — научиться создавать искусственную древесину, которая заменит натуральную. Сначала из нее можно делать небольшие детали, а затем печатать крупную мебель.