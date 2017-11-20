Где встретить Новый год-2018 барнаульцу и сколько это стоит

Рестораны, кафе и клубы Отметить Новый год-2018 в заведениях Барнаула обойдется от 2,5 до 3,7 тыс. рублей на одного человека. В эту сумму входит горячее, салат, бутылка шампанского и шоу-программа. Этот вариант подойдет тем, кого не смущает толпа незнакомых людей рядом, и кто не хочет возиться с готовкой десятка блюд дома. Некоторые заведения зовут к себе на новогоднюю ночь музыкантов танцевальные коллективы. Например, в клубе "Фараон" выступит барнаульская группа "15 кадр", цирковые артисты и шоу-балет Faraola, а в баре XXXX организуют шоу от профессиональных танцоров, вокалистов, артистов оригинального жанра.

Бани Многие бани и сауны Барнаула уже выставили ценник на Новый год-2018. Стоимость аренды на конец декабря-начало января выше, чем в другие даты. Почасовая оплата варьируется от 500 до 1700 рублей. За 10 часов отдыха придется заплатить около 10-15 тыс. рублей без учета затрат на еду. Дополнительно можно заплатить за гостиничные номера — они стоят 250-500 руб/час или 900-3000 руб/сутки. Указанные цены рассчитаны на определенное количество людей. За дополнительного человека придется заплатить сверху около 50-100 рублей в час.

Съемные коттеджи и квартиры По данным нескольких сайтов аренды помещений, снять однокомнатную или двухкомнатную квартиру на сутки в Барнауле стоит от 1000 до 2500 рублей. Снять коттедж в Барнауле в среднем стоит от 5 до 15 тыс. рублей в сутки. Аренда зависит от этажности, близости к центру и количества человек, которое может вместить дом. К примеру, за 18 тыс. рублей в сутки предлагают двухэтажный коттедж на восемь человек в 10 минут от аэропорта Барнаула. Здесь есть банкетный зал, каминный зал, русский бильярд, танцпол, караоке, сауна, зона барбекю, четыре спальни.

Турбазы и отели Алтая Если не хочется отмечать Новый год-2018 год в городе, лучшим вариантом будет отправиться на турбазы Алтая. По данным турагентов, средняя цена за проживание в Горном в номере в новогодние даты стоит 3,2-3,5 тыс. рублей за сутки на двоих с завтраком. В новогоднюю ночь помимо прочего нужно будет оплатить банкет — он обходится от 3,5 тыс до 8 тыс. рублей с человека. Встретить Новый год-2018 в Белокурихе будет немного дороже — номер на двоих с завтраком стоит в среднем от 3 тыс. рублей в сутки, а банкет — примерно 5-6 тыс рублей с человека.

Шерегеш Популярным становится новогодний отдых на горнолыжных туркомплексах. На сегодняшний день многие из них уже загружены на праздники. Высоким спросом у жителей Барнаула и региона пользуется Шерегеш. Раскупать места в популярных гостиницах на этом горнолыжном курорте стали еще весной, рассказали турагенты. Сейчас купить места в номере в Шерегеше на новогодние даты стоит в среднем 6-7 тыс. рублей в сутки за двоих с завтраком, а банкет в новогоднюю ночь выйдет примерно в 5-9 тыс. рублей с человека.