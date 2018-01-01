Как избавиться от похмелья на Новый год-2018

Что нужно делать

1. Клизма или прием слабительного — самый эффективный и быстрый способ вывести яды из организма, поскольку концентрируются они именно в кишечнике. Если пища в последний раз принималась менее четырех часов назад, то можно промыть желудок. Также с этим справляются сорбенты — активированный уголь, Энтеросгель, Смекта.

2. Янтарная кислота ускорит процесс переработки ядов, настойка элеутерококка, лимонная кислота и мёд стимулируют детоксикацию. Поможет молочная кислота, которая содержится в молочнокислых напитках и непастеризованном квасе.

3. От головной боли помогут аспирин, мексидол, пикамилон, пантогам (выберите одно).

4. Отеки образуются оттого, что алкоголь вышел из сосудов в ткани и вытянул за собой воду. Принимайте контрастный душ, пейте много воды, особенно газированной, и принимайте мочегонные: зеленый чай, безалкогольное пиво, клубника, верошпирон.

5. При тошноте промывайте желудок: выпивайте не менее литра воды, а затем провоцируйте рвоту. Продолжайте до тех пор, пока не будет выходить чистая вода.

6. Часто у похмельного человека возникает дисфория. Это такое состояние, когда "просто плохо", то есть ничего конкретного не болит, но самочувствие ужасное. Вызвано это тем, что было снижено количество дофамина и серотонина, либо рецепторы клеток мозга утратили к ним чувствительность. В этом случае принимайте какао, пикамилон, пантогам, препараты магния. Если есть силы, то поможет физическая нагрузка и секс.

7. Перегар не лечится. Никак.

Не помогут при похмелье:

кофе,

томатный сок,

гепатопротекторы (аллохол, препараты расторопши),

маринады (рассол поможет, маринад не поможет: не путайте),

сода,

поливитамины (центрум, витрум и прочие),

афобазол,

алкоголь (пока весь алкоголь не будет выведен из организама, похмелье будет продолжаться).

Ни в коем случае нельзя при похмелье:

принимать лекарства вместе с сорбентами, "разведите" приемы на два часа,

есть тяжелую, жирную пищу,

принимать таблетки от тошноты,

принимать цитрамон, парацетамол, нурофен (это может спровоцировать кишечное кровотечение),

принимать феназепам и аналоги (может дать очень опасные побочные действия, вплоть до смертельно опасных), а также корвалол, валокордин и валосердин (в их составе есть фенобарбитал, который несовместим с алкоголем и может вызвать делирий хуже алкогольного, вплоть до комы).

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