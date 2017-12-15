Как приготовить вкусные коктейли в Новый год-2018

Без напитков на новогоднем столе не обойтись. Они прекрасно согревают или охлаждают, бодрят, освежают и опьяняют. В праздник можно позволить себе самый любимый напиток, но все-таки во всем нужно соблюдать меру, чтобы первый день нового года не прошел незамеченным.
Тропический коктейль из киви, манго и ананасового сока
Ингредиенты:
- манго – 1 шт,
- киви – 2 шт,
- сок ананасовый – 200 мл.
Как приготовить:
Манго помыть, очистить от кожуры с помощью ножа для овощей и освободить от косточки, нарезать кусочками. Киви также очистить и разрезать пополам.
Сок предварительно охладить. В блендер уложить кусочки киви и манго и влить ананасовый сок, взбить. Готовый коктейль разлить по красивым бокалам или фужерам, вставить соломинку и подавать к столу.
Новогодний пунш
Ингредиенты:
- сок от апельсина — 1,5 литра,
- лимонад — 0,5 литра,
- гранат — 2 крупных фрукта,
- шампанское — 1 бутылка,
- мороженое из апельсинов — 800 граммов.
Как приготовить:
Все жидкие ингредиенты нужно охладить. Гранаты очистить от кожицы и извлечь зерна, а потом из них выдавить сок. В глубокую удобную посуду выложить мороженое, потом не спеша аккуратно вылить сок и лимонад. В последнюю очередь открыть шампанское и быстро смешать. На дно фужера налить немного гранатового сока, а потом приготовленную смесь и тут же подать.
Новогодний глинтвейн по-домашнему
Этот обжигающий, ароматный и поистине душевный напиток, также понравиться тем, кто не пьет крепкие напитки.
Ингредиенты:
- сухое вино — 1,5 литра,
- мягкий чернослив — 8 штук,
- сладкие груши — 2 штуки,
- мандарин — 1 штука,
- лимон — 2 кружка,
- гвоздика — 7-8 бутонов + щепотка кардамона,
- корица — 2 палочки,
- жидкий мед — 3 столовые ложки.
Груши очистить от кожицы и нарезать на мелкие кусочки, потом сложить в сотейник. Добавить половинки мандарина, чернослив, кружочки лимона и все специи, залить медом. Затянуть посуду пленкой и отправить в холодильник на четыре часа.
Достать сотейник из холодильника с фруктами и образовавшимся соком, влить вино. Отставить при комнатной температуре на один час. Поставить на плиту и на очень медленном огне прогревать в течение получаса. Дать еще после немного настояться и можно наслаждаться.
Клюквенный коктейль или слабое пряное вино
Этот коктейль любят готовить в Норвегии, так как этот тонизирующий напиток согревает душу и тело.
Ингредиенты:
- сухое красное вино — 500 миллилитров,
- апельсиновый сок — 2 столовые ложки,
- клюква — 120 граммов,
- гвоздичка — 5 штук,
- сахар — 45-50 граммов,
- вода — 55-75 миллилитров,
- корица — по предпочтению,
- яблоко — 1 плод среднего размера,
- имбирь — по вкусу,
- жидкий мед — 1,5 чайной ложки.
Как приготовить:
Клюкву перебрать и промыть. В кастрюлю налить воду, опустить ягоды клюквы, всыпать смесь сахара с корицей. Потом следует апельсиновый сок, очищенный имбирь и немного воды. Воды налить столько, чтобы ягоды были видны на поверхности. Содержимое довести до кипения и уменьшить нагрев. Проварить не более трех минут, чтобы структура ягод начала меняться.
Клюквенную смесь протереть через дуршлаг и медленно налить в прогретый ковшик или стакан.
В другую посуду положить 1/2 яблока, нарезанного в виде долек, гвоздичку и мед. Вливаем вино и на слабом нагреве доводим до состояния закипания. После этой процедуры извлекаем гвоздику и яблоки, а клюквенное пюре присоединяем. Консистенция напитка должна быть густоватая и тянущая.
Бокалы подогреть и заполнить готовым коктейлем. Для декора в каждую порцию добавить измельченные яблоки.
Коктейль персиковый Беллини
Состав:
- 200 мл персикового сока,
- бутылка любого шампанского,
- персики.
Приготовление: в бокалы налить персиковый сок и шампанское в пропорции 1/1. Украсить тонкими дольками персиков.
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