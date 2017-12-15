Как приготовить вкусные коктейли в Новый год-2018

Тропический коктейль из киви, манго и ананасового сока

Ингредиенты:

манго – 1 шт,

киви – 2 шт,

сок ананасовый – 200 мл.

Как приготовить:

Манго помыть, очистить от кожуры с помощью ножа для овощей и освободить от косточки, нарезать кусочками. Киви также очистить и разрезать пополам.

Сок предварительно охладить. В блендер уложить кусочки киви и манго и влить ананасовый сок, взбить. Готовый коктейль разлить по красивым бокалам или фужерам, вставить соломинку и подавать к столу.

Новогодний пунш

Ингредиенты:

сок от апельсина — 1,5 литра,

лимонад — 0,5 литра,

гранат — 2 крупных фрукта,

шампанское — 1 бутылка,

мороженое из апельсинов — 800 граммов.

Как приготовить:

Все жидкие ингредиенты нужно охладить. Гранаты очистить от кожицы и извлечь зерна, а потом из них выдавить сок. В глубокую удобную посуду выложить мороженое, потом не спеша аккуратно вылить сок и лимонад. В последнюю очередь открыть шампанское и быстро смешать. На дно фужера налить немного гранатового сока, а потом приготовленную смесь и тут же подать.

Новогодний глинтвейн по-домашнему

Этот обжигающий, ароматный и поистине душевный напиток, также понравиться тем, кто не пьет крепкие напитки.

Ингредиенты:

сухое вино — 1,5 литра,

мягкий чернослив — 8 штук,

сладкие груши — 2 штуки,

мандарин — 1 штука,

лимон — 2 кружка,

гвоздика — 7-8 бутонов + щепотка кардамона,

корица — 2 палочки,

жидкий мед — 3 столовые ложки.

Груши очистить от кожицы и нарезать на мелкие кусочки, потом сложить в сотейник. Добавить половинки мандарина, чернослив, кружочки лимона и все специи, залить медом. Затянуть посуду пленкой и отправить в холодильник на четыре часа.

Достать сотейник из холодильника с фруктами и образовавшимся соком, влить вино. Отставить при комнатной температуре на один час. Поставить на плиту и на очень медленном огне прогревать в течение получаса. Дать еще после немного настояться и можно наслаждаться.

Клюквенный коктейль или слабое пряное вино

Этот коктейль любят готовить в Норвегии, так как этот тонизирующий напиток согревает душу и тело.

Ингредиенты:

сухое красное вино — 500 миллилитров,

апельсиновый сок — 2 столовые ложки,

клюква — 120 граммов,

гвоздичка — 5 штук,

сахар — 45-50 граммов,

вода — 55-75 миллилитров,

корица — по предпочтению,

яблоко — 1 плод среднего размера,

имбирь — по вкусу,

жидкий мед — 1,5 чайной ложки.

Как приготовить:

Клюкву перебрать и промыть. В кастрюлю налить воду, опустить ягоды клюквы, всыпать смесь сахара с корицей. Потом следует апельсиновый сок, очищенный имбирь и немного воды. Воды налить столько, чтобы ягоды были видны на поверхности. Содержимое довести до кипения и уменьшить нагрев. Проварить не более трех минут, чтобы структура ягод начала меняться.

Клюквенную смесь протереть через дуршлаг и медленно налить в прогретый ковшик или стакан.

В другую посуду положить 1/2 яблока, нарезанного в виде долек, гвоздичку и мед. Вливаем вино и на слабом нагреве доводим до состояния закипания. После этой процедуры извлекаем гвоздику и яблоки, а клюквенное пюре присоединяем. Консистенция напитка должна быть густоватая и тянущая.

Бокалы подогреть и заполнить готовым коктейлем. Для декора в каждую порцию добавить измельченные яблоки.

Коктейль персиковый Беллини

Состав:

200 мл персикового сока,

бутылка любого шампанского,

персики.

Приготовление: в бокалы налить персиковый сок и шампанское в пропорции 1/1. Украсить тонкими дольками персиков.

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