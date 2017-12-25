Не собака, не Емеля и не лес. В Барнауле выбрали лучшую скульптуру изо льда

25 декабря в Барнауле на площади Сахарова провели конкурс на лучшую ледяную фигуру, на который заявились десять скульпторов, сообщает мэрия. Вырезать изваяния изо льда можно было на темы Нового года и Рождества, Года желтой земляной собаки, Года Экологии или использовать образы героев из мультипликационных фильмов сказок.

В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру. Фото : barnaul.org. Победителем назвали Евгения Павлова, вырезавшего изо льда гриновскую Ассоль. На втором месте Иван Мозговой, изобразивший "Краденое солнце", а на третьем Алексей Потапов с "Лебединым озером". Кроме того, на площади Сахарова можно полюбоваться на "Богатыря" Виктора Каракчеева (4 место) и "Хранителя леса" Алексея Голубовского (5 место). Есть тут также ледяные фигуры волшебника, рыжей собаки, Деда мороза, джина и Емели, которых выпиливали Михаил Голев, Анатолий Еремин, Сергей Еремин, Владимир Казаченко, Александр Сироткин. Члены жюри оценивали степень раскрытия темы, художественную выразительность, чистоту обработки, сложность исполнения и новаторство.