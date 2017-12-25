Не собака, не Емеля и не лес. В Барнауле выбрали лучшую скульптуру изо льда

25 декабря в Барнауле на площади Сахарова провели конкурс на лучшую ледяную фигуру, на который заявились десять скульпторов, сообщает мэрия. Вырезать изваяния изо льда можно было на темы Нового года и Рождества, Года желтой земляной собаки, Года Экологии или использовать образы героев из мультипликационных фильмов сказок.
Победителем назвали Евгения Павлова, вырезавшего изо льда гриновскую Ассоль. На втором месте Иван Мозговой, изобразивший "Краденое солнце", а на третьем Алексей Потапов с "Лебединым озером".
Кроме того, на площади Сахарова можно полюбоваться на "Богатыря" Виктора Каракчеева (4 место) и "Хранителя леса" Алексея Голубовского (5 место). Есть тут также ледяные фигуры волшебника, рыжей собаки, Деда мороза, джина и Емели, которых выпиливали Михаил Голев, Анатолий Еремин, Сергей Еремин, Владимир Казаченко, Александр Сироткин.
Члены жюри оценивали степень раскрытия темы, художественную выразительность, чистоту обработки, сложность исполнения и новаторство.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.