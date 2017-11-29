Подарки детям на Новый год-2018

Дети с нетерпением ждут Нового года. Для них получение подарка — это само по себе праздник. Altapress.ru собрал несколько идей, что можно подарить детям на Новый год-2018.
Новогодние подарки для самых маленьких детей
Детям до года можно подарить то, что пригодится им и их родителям — манеж, одежда с изображением собаки, полотенца, слюянвчики и прочее, бутылочки и соски с изображением символа 2018 года.
Детям постарше — двух-трех лет — можно подарить велосипед, конструктор, плюшевую игрушку, обучающие и развивающие наборы, головоломки, пазлы, музыкальные инструменты. Также детям понравятся игрушечная палатка, краски и альбомы для рисования, куклы, наборы песка и пластилина.
Детям трех-четырех лет можно подарить наборы игрушек — кукол, солдатиков, посуду, мебель для кукол.
Подарки для детей дошкольного возраста
В этом возрасте дети будут рады конструкторам, настольным играм, электрической железной дороге, игрушечному оружию, велосипеду, говорящим куклам, подзорной трубе и телескопу, набору юного мастера. Можно подарить ребенку обучающую доску с алфавитом или цифрами. Настольный футбол и хоккей понравятся не только мальчикам, но и девочкам.
Если ваш ребенок проявляет интерес к творчеству, подарите ему домашний кукольный театр, музыкальный инструмент, набор для рисования.
В 4-5 лет дети начинают более вдумчиво смотреть мультики и фильмы. Хорошим подарком будет коллекция любимых персонажей — миньоны, феи, супергерои, фиксики и любой другой любимый персонаж вашего ребенка.
Подарки для школьников
Мальчикам можно подарить игрушки на радиоуправлении, игрушечные рации, игровые консоли. PlayStation и Xbox осчастливят практически любого ребенка. Можно подарить интересные наушники, компьютерные мышки, смартфоны.
Для девочек младшего школьного возраста можно купить наборы резинок для изготовления браслетов, рюкзак или сумку, наборы детской косметики.
Детям, ведущим активный образ жизни, можно подарить спортивный инвентарь — лыжи, сноуборд, мяч и т.д.
Также детям понравится интересная поездка куда-нибудь: в зоопарк, дельфинарий, аквапарк.
Главное не забывайте, подарок должен радовать вашего ребенка.
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