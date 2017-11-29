Подарки детям на Новый год-2018

Новогодние подарки для самых маленьких детей

Детям до года можно подарить то, что пригодится им и их родителям — манеж, одежда с изображением собаки, полотенца, слюянвчики и прочее, бутылочки и соски с изображением символа 2018 года.

Детям постарше — двух-трех лет — можно подарить велосипед, конструктор, плюшевую игрушку, обучающие и развивающие наборы, головоломки, пазлы, музыкальные инструменты. Также детям понравятся игрушечная палатка, краски и альбомы для рисования, куклы, наборы песка и пластилина.

Детям трех-четырех лет можно подарить наборы игрушек — кукол, солдатиков, посуду, мебель для кукол.