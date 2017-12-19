Шеф-повар "Горной аптеки" рассказал, как приготовить сибирский согревающий напиток

В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская. В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.

Список ингредиентов:

вода,

травяной чай,

брусника,

клюква,

свежий имбирь,

мед (цветочный),

корица (в палочках),

можжевеловая ягода,

перец черный душистый,

гвоздика.

Для того, чтобы приготовить сбитень, нужно вскипятить воду, постепенно добавить в нее все ингредиенты. Все это нужно довести до кипения и настоять напиток 20-30 минут.

Сергей Гусельников,

шеф-повар ресторации "Горная аптека":