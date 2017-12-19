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Шеф-повар "Горной аптеки" рассказал, как приготовить сибирский согревающий напиток

Сегодня, 19:11.
Жизнь

Сбитень — традиционный русский напиток, который издавна употребляли во время холодов, чтобы согреться. В "Горной аптеке" его готовят из алтайских ягод и меда. Шеф-повар ресторации Сергей Гусельников поделился рецептом бодрящего напитка.

Список ингредиентов:

  • вода,
  • травяной чай,
  • брусника,
  • клюква,
  • свежий имбирь,
  • мед (цветочный),
  • корица (в палочках),
  • можжевеловая ягода,
  • перец черный душистый,
  • гвоздика.

Для того, чтобы приготовить сбитень, нужно вскипятить воду, постепенно добавить в нее все ингредиенты. Все это нужно довести до кипения и настоять напиток 20-30 минут.

Сергей Гусельников,
шеф-повар ресторации "Горная аптека":

— Сбитень — старорусский напиток, о котором почему-то многие забыли. Его полезно пить зимой. Он помогает разогреть организм. В летнее время сбитень лучше пить холодным, потому что он хорошо утоляет жажду.  

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