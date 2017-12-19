Шеф-повар "Горной аптеки" рассказал, как приготовить сибирский согревающий напиток

Сбитень — традиционный русский напиток, который издавна употребляли во время холодов, чтобы согреться. В "Горной аптеке" его готовят из алтайских ягод и меда. Шеф-повар ресторации Сергей Гусельников поделился рецептом бодрящего напитка.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
В "Горной аптеке" рассказали, как приготовить сбитень. Фото : Евгения Родочинская.
Список ингредиентов:
- вода,
- травяной чай,
- брусника,
- клюква,
- свежий имбирь,
- мед (цветочный),
- корица (в палочках),
- можжевеловая ягода,
- перец черный душистый,
- гвоздика.
Для того, чтобы приготовить сбитень, нужно вскипятить воду, постепенно добавить в нее все ингредиенты. Все это нужно довести до кипения и настоять напиток 20-30 минут.
Сергей Гусельников,
шеф-повар ресторации "Горная аптека":
— Сбитень — старорусский напиток, о котором почему-то многие забыли. Его полезно пить зимой. Он помогает разогреть организм. В летнее время сбитень лучше пить холодным, потому что он хорошо утоляет жажду.
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