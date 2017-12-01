В Алтайском крае установили первую новогоднюю ель

В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск". В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск". В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск". В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск". В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск".

Дерево привезли из поселка Сорокино. Его высота — более 16 метров. Ель установили на бульваре Петра Первого. Там и пройдут народные гулянья в Новый год.

Altapress.ru писал, что в Барнауле в ближайшее время начнут возводить ледяной городок. На его строительство потратят 2,7 млн рублей.