В Алтайском крае установили первую новогоднюю ель

В Бийске 30 ноября на бульваре установили новогоднюю ель, сообщает "Наш Бийск".
В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск".
В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск".
В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск".
В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск".
В Бийске установили первую в крае новогоднюю ель. Фото : "Наш Бийск".
Дерево привезли из поселка Сорокино. Его высота — более 16 метров. Ель установили на бульваре Петра Первого. Там и пройдут народные гулянья в Новый год.
Altapress.ru писал, что в Барнауле в ближайшее время начнут возводить ледяной городок. На его строительство потратят 2,7 млн рублей.
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