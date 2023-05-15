Как получить топ-профессию в 2023 году

Профессии в ТОПе: что выбрать?
Для освоения востребованной профессии нужно составить персональный список вариантов. Впечатляющий потенциал имеется у представителей IT. Они могут рассчитывать на государственные льготы при ипотечном финансировании, приоритетные вакантные места. Но для трудоустройства следует изучить теорию и практику, пройти дистанционные курсы по одной из специальностей на выбор:
- тестировщик программного обеспечения;
- таргетолог SMM-специалист;
- программист;
- эксперт по маркетплейсам;
- графический дизайнер;
- аналитик данных;
- разработчик 1C (программист).
Топовые профессии можно получить в онлайн-формате в специализированной Академии. Продолжительность курсов (от полутора до трех месяцев) зависит от выбранной специальности.
Как пройти обучение?
После выбора одной из ТОПовых профессий, оставьте заявку и выберите формат оплаты. Можно внести необходимую сумму в форме рассрочки без привлечения банков. Выбирая обучение онлайн, вы получаете следующие плюсы:
- оптимальный график — можно совмещать работу с учебой, хобби;
- выдача документа установленного образца по окончании курсов;
- помощь с портфолио, консультации по карьере;
- компетентные преподаватели, с которыми можно поддерживать обратную связь;
- доступ к лекционным материалам, семинарам — в течение года можно повторять пройденное, находить ответы на интересующие вопросы.
Онлайн-курсы — формат будущего. Только в дистанционном формате можно получить профессию, которая позволит увеличить доходы, поверить в себя в карьерном плане. Большие возможности предоставляются вне зависимости от возрастной категории. Если вы планируете переучиться, всегда можно записаться на курсы в удаленном формате.