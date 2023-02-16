Капитальный ремонт проведут в трех школах Барнаула в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» .

Капремонт по федеральной программе проведут в трех школах Барнаула.

Как уточняют в администрации краевой столицы, речь идет о лицее № 3, школе № 48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича и Барнаульском кадетском корпусе.

— Здания школ капитально отремонтируют. В каждой образовательной организации запланирован ремонт цоколя, отмостки, кровли, фасадов, потолков, междуэтажных перекрытий, входных групп, штукатурные и облицовочные работы, ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы. Кроме того, школы оснастят современным оборудованием и мебелью, — проинформировали в городском комитете по образованию.

На капитальный ремонт и оснащение школ новым оборудованием направят более 227 млн рублей из бюджетов всех уровней: федерального, краевого и городского.

Старт работ намечен на 1 марта. Завершить весь спектр работ планируется к началу следующего учебного года.

Вопрос проведения капитального ремонта уже обсудили в комитете по образованию в рамках совещания с руководителями трех школ.

Что касается образовательного процесса во время ремонтов, то например в Барнаульском кадетском корпусе обучение будет проходить во втором корпусе организации.

Ребята из лицея № 3 будут учиться в здании Барнаульского городского детско-юношеского центра, расположенного в шаговой доступности от лицея, а ученики начальных классов школы № 48 временно будут посещать школу № 1, ученики 5−8 классов — лицей № 86, ученики 9−11 классов — Алтайский краевой детский экологический центр.

Для учеников школы № 48 будет организован подвоз в школу № 1 и лицей № 86.

Чтобы обеспечить безопасность школьников, с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (кроме автобусов) на трех участках:

у здания № 40а по улице Тихонова;

у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;

в районе здания № 13 по улице Короленко.

Как только работы по капитальному ремонту будут завершены, все ограничения будут сняты.