Капремонт по федеральной программе проведут в трех школах Барнаула.

Как уточняют в администрации краевой столицы, речь идет о лицее № 3, школе № 48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича и Барнаульском кадетском корпусе.
— Здания школ капитально отремонтируют. В каждой образовательной организации запланирован ремонт цоколя, отмостки, кровли, фасадов, потолков, междуэтажных перекрытий, входных групп, штукатурные и облицовочные работы, ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы. Кроме того, школы оснастят современным оборудованием и мебелью, — проинформировали в городском комитете по образованию.
На капитальный ремонт и оснащение школ новым оборудованием направят более 227 млн рублей из бюджетов всех уровней: федерального, краевого и городского.
Старт работ намечен на 1 марта. Завершить весь спектр работ планируется к началу следующего учебного года.
Вопрос проведения капитального ремонта уже обсудили в комитете по образованию в рамках совещания с руководителями трех школ.
Что касается образовательного процесса во время ремонтов, то например в Барнаульском кадетском корпусе обучение будет проходить во втором корпусе организации.
Ребята из лицея № 3 будут учиться в здании Барнаульского городского детско-юношеского центра, расположенного в шаговой доступности от лицея, а ученики начальных классов школы № 48 временно будут посещать школу № 1, ученики 5−8 классов — лицей № 86, ученики 9−11 классов — Алтайский краевой детский экологический центр.
Для учеников школы № 48 будет организован подвоз в школу № 1 и лицей № 86.
Чтобы обеспечить безопасность школьников, с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (кроме автобусов) на трех участках:
- у здания № 40а по улице Тихонова;
- у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;
- в районе здания № 13 по улице Короленко.
Как только работы по капитальному ремонту будут завершены, все ограничения будут сняты.