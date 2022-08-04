Кому полезно участие в Губернаторской программе для предпринимателей?

Занятия будут проходить в форме лекций и практических занятий: тренинги, анализ кейсов по процессам, обсуждение дискуссионных вопросов, моделирование ситуаций, деловые игры и т.д.
Для кого полезно участие в программе?
- Если вы начинающий предприниматель, который хочет разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса.
- Если вы уже опытный руководитель, но понимаете, что в текущих условиях рынка вам необходимо обновить свои знания и компетенции.
- Если у вас есть сотрудник, которому вы хотите доверить новый проект, но для этого ему нужно получить новые бизнес-знания.
- Если вы работаете в компании, входящей в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» и хотите профессионально развиваться.
«Самое важное, что для участников программа бесплатная! Единственные условия, которые нужно соблюсти: быть руководителем или специалистом субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного в Алтайском крае и включенного в „Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства“, и иметь высшее или среднее профессиональное образование или находиться в процессе обучения — но тогда диплом будет выдан позже, после того как слушатель завершит основное обучение.
Возраст не имеет значения. Мы ждём алтайских предпринимателей, которые хотят по-новому взглянуть на свои компетенции и перенять опыт преподавателей и спикеров-практиков!», — приглашает Алёна Чулюкова, директор Центра «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.
Региональный центр «Мой бизнес» и Центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС принимают заявки до 22 августа. Количество мест ограничено.
Конкурсный отбор слушателей программы проводит некоммерческая организация «Алтайский фонд МСП». Узнать подробности можно по телефону 8−800−222−83−22, подать заявку на участие — на сайте Губернаторской программы.