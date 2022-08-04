4 августа
﻿
Образование

Кому полезно участие в Губернаторской программе для предпринимателей?

Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства была создана 11 лет назад с целью поддержки малого и среднего бизнеса. За это время в ней многое модернизировалось и изменилось. В этом году обучение пройдёт в Алтайском филиале РАНХиГС, и у вас ещё есть шанс стать её участником.

Губернаторская программа пройдёт в Алтайском филиале РАНХиГС.
Губернаторская программа пройдёт в Алтайском филиале РАНХиГС.
Источник: Алтайский филиал РАНХиГС

Занятия будут проходить в форме лекций и практических занятий: тренинги, анализ кейсов по процессам, обсуждение дискуссионных вопросов, моделирование ситуаций, деловые игры и т.д.

Для кого полезно участие в программе?

  • Если вы начинающий предприниматель, который хочет разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса.
  • Если вы уже опытный руководитель, но понимаете, что в текущих условиях рынка вам необходимо обновить свои знания и компетенции.
  • Если у вас есть сотрудник, которому вы хотите доверить новый проект, но для этого ему нужно получить новые бизнес-знания.
  • Если вы работаете в компании, входящей в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» и хотите профессионально развиваться.

«Самое важное, что для участников программа бесплатная! Единственные условия, которые нужно соблюсти: быть руководителем или специалистом субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного в Алтайском крае и включенного в „Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства“, и иметь высшее или среднее профессиональное образование или находиться в процессе обучения — но тогда диплом будет выдан позже, после того как слушатель завершит основное обучение.

Возраст не имеет значения. Мы ждём алтайских предпринимателей, которые хотят по-новому взглянуть на свои компетенции и перенять опыт преподавателей и спикеров-практиков!», — приглашает Алёна Чулюкова, директор Центра «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.

Региональный центр «Мой бизнес» и Центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС принимают заявки до 22 августа. Количество мест ограничено.

Конкурсный отбор слушателей программы проводит некоммерческая организация «Алтайский фонд МСП». Узнать подробности можно по телефону 8−800−222−83−22, подать заявку на участие — на сайте Губернаторской программы.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость