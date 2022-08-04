Кому полезно участие в Губернаторской программе для предпринимателей?

Занятия будут проходить в форме лекций и практических занятий: тренинги, анализ кейсов по процессам, обсуждение дискуссионных вопросов, моделирование ситуаций, деловые игры и т.д.

«Самое важное, что для участников программа бесплатная! Единственные условия, которые нужно соблюсти: быть руководителем или специалистом субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного в Алтайском крае и включенного в „Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства“, и иметь высшее или среднее профессиональное образование или находиться в процессе обучения — но тогда диплом будет выдан позже, после того как слушатель завершит основное обучение.

Возраст не имеет значения. Мы ждём алтайских предпринимателей, которые хотят по-новому взглянуть на свои компетенции и перенять опыт преподавателей и спикеров-практиков!», — приглашает Алёна Чулюкова, директор Центра «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.