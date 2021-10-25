Продлят или нет. Когда в школах Алтайского края начнутся каникулы

С инициативой продлить школьные каникулы выступил депутат АКЗС Александр Молотов: «С учетом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель».
В пример депутат привел Ивановскую область. Там из-за COVID-19 школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 25 октября.
Частично. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.
«На краевом оперштабе принято решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учетом складывающейся в ней эпидситуации», — уточнил он.
Ранее Минпросвещения порекомендовало отправить школьников, которые обучаются по «пятидневке», на каникулы с 30 октября. Учеников «шестидневки» — с 31 октября. Точные даты учебные заведения установят в зависимости от эпидобстановки.