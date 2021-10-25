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Образование

Продлят или нет. Когда в школах Алтайского края начнутся каникулы

В России, по предложению зампреда правительства Татьяны Голиковой, объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. В связи с новым локдуауном в Алтайском крае могут продлить и школьные каникулы. Рассказываем, сколько дней ученики будут отдыхать.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.
1
Кто предложил продлить каникулы?

С инициативой продлить школьные каникулы выступил депутат АКЗС Александр Молотов: «С учетом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель».

В пример депутат привел Ивановскую область. Там из-за COVID-19 школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 25 октября.

2
Поддержали ли идею Молотова в регионе?

Частично. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Школьники.
Школьники.
СС0

«На краевом оперштабе принято решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учетом складывающейся в ней эпидситуации», — уточнил он.

3
Когда в школах Алтайского края начнутся каникулы?

Ранее Минпросвещения порекомендовало отправить школьников, которые обучаются по «пятидневке», на каникулы с 30 октября. Учеников «шестидневки» — с 31 октября. Точные даты учебные заведения установят в зависимости от эпидобстановки.

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