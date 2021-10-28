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Образование

Владимир Путин устроился техником в библиотеку алтайского вуза

23-летний Владимир Владимирович Путин из Барнаула — полный тезка президента России. Студенческой газете «За науку!» он рассказал, чем грозит полное совпадение имени с российским лидером.

Алтайский Владимир Владимирович Путин.
Алтайский Владимир Владимирович Путин.
Вести-22, скриншот

Барнаульский Путин окончил АГИК, поступил в магистратуру АГУ на направление «креативные индустрии и менеджмент в сфере искусства», работает специалистом-техником по информационно-коммуникационным технологиям при библиотеке АГИКа, а до этого преподавал актерское мастерство.

Парень увлекается литературой (чему посвятил свой Instagram), пишет стихи и попытался раскрутиться в TikTok. Пока там 11 тыс. подписчиков.

«Возможно, будь я внешне похож на президента, это дало бы больший профит. Имя, конечно, и шокирует, и смешит, и даже злит многих, но это первое впечатление быстро смазывается через время. <…> Хотя, конечно, дело еще и в том, что создавать контент только на имени, не имея внешних сходств, довольно сложно», — рассказал Владимир Путин.

Кстати, он родился в 1998 году, поэтому с президентом имя никак не было связано. У родителей даже был выбор между Артуром и Владимиром, добавил студент.

И несмотря на то, что день рождения у него 19 марта, он ежегодно получает поздравления 7 октября.

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