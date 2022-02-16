«Ростелеком» открывает школьникам доступ к академическим знаниям по обществознанию

На платформе цифрового образования « Лицей » «Ростелекома» открылся доступ к новому курсу «ЕГЭ Обществознание». Материалы для него подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова. Платформа предлагает короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные тренажеры для самопроверки.

Все курсы «Лицей» записывает вместе с опытными педагогами, экспертами ОГЭ и ЕГЭ и преподавателями рейтинговых школ России. Теперь сервис открывает школьникам возможность учиться у лучших преподавателей с большим опытом работы в сфере высшего образования. «Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями, а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких уникальных специалистов», — говорит Кирилл Брылёв, директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» «Ростелекома».

Образовательная платформа «Лицей» содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для учеников 1−11 классов. Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг «Ростелекома».