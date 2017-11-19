Спецсортир: в школе Ростова-на-Дону выделили туалет для элитных учеников

туалет в школе

Ученик рассказал, что в школе помимо традиционных классов "а", "б" и "в" есть некий класс "э", который задумывался как дополнительный. Чтобы отдать туда ребенка, родителям нужно заплатить около 7 тыс. рублей в месяц. За эти деньги для учащихся выделен свой кабинет, а в программу включены некоторые дополнительные занятия. Этим детям дают новые учебники, им предоставили целый этаж и отдельный туалет.

Получить комментарий от руководства школы "Блокнот Ростов" не удалось, в учебном заведении сослались на отсутствие руководства.