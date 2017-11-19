Спецсортир: в школе Ростова-на-Дону выделили туалет для элитных учеников

Ученик школы №96 "Эврика-Развитие" разместил в соцсетях пост о том, что в школу сформированы привелигированные классы, имеющие букву "э". У них гораздо более комфортные условия обучения и есть даже свой, самый читсый в школе, туалет. Другим ученикам в него ходить запрещено, пишет Lenta.ru со ссылкой на местный ресурс "Блокнот Ростов".
Ученик рассказал, что в школе помимо традиционных классов "а", "б" и "в" есть некий класс "э", который задумывался как дополнительный. Чтобы отдать туда ребенка, родителям нужно заплатить около 7 тыс. рублей в месяц. За эти деньги для учащихся выделен свой кабинет, а в программу включены некоторые дополнительные занятия. Этим детям дают новые учебники, им предоставили целый этаж и отдельный туалет.
Получить комментарий от руководства школы "Блокнот Ростов" не удалось, в учебном заведении сослались на отсутствие руководства.