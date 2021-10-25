Стало известно, как в Алтайском крае будут решать вопрос с продлением школьных каникул

«На краевом оперштабе принято решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учётом складывающейся в ней эпидситуации. Считаю это решением логичным и правильным», — отметил парламентарий.
Как председатель комитета АКЗС по образованию и науке, он обещал мониторить ситуацию и контролировать исполнение решения оперштаба.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае полностью закрыли три школы и три детсада, 263 класса в 91 школе перевели на дистанционный формат обучения из-за заболеваемости ОРВИ, а в Бийске 54 класса ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса.