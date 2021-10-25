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Образование

Стало известно, как в Алтайском крае будут решать вопрос с продлением школьных каникул

Продлять или нет осенние каникулы в Алтайском крае будут решать в каждой школе индивидуально, сообщил в Telegram-канале депутат АКЗС Александр Молотов, который ранее выступил с инициативой рассмотреть такой вопрос из-за подъема заболеваемости коронавирусом.

День знаний в гимназии №42.
День знаний в гимназии №42.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«На краевом оперштабе принято решение — вопрос о продлении каникул решать индивидуально по каждой школе с учётом складывающейся в ней эпидситуации. Считаю это решением логичным и правильным», — отметил парламентарий.

Как председатель комитета АКЗС по образованию и науке, он обещал мониторить ситуацию и контролировать исполнение решения оперштаба.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае полностью закрыли три школы и три детсада, 263 класса в 91 школе перевели на дистанционный формат обучения из-за заболеваемости ОРВИ, а в Бийске 54 класса ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса.

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