20 июня
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Образование

Стань студентом одного из лучших вузов страны

20 июня академия распахнула свои двери для абитуриентов и ждёт будущих юристов, управленцев, экономистов, психологов и специалистов медиасферы. Умные, талантливые, смелые, не боящиеся экспериментов — это всё о студентах вуза, который за 21 год своей работы выпустил около 20 тысяч востребованных специалистов. Если вы хотите стать студентом вуза, который входит в десятку лучших в стране, приходите в Алтайский филиал РАНХиГС.

Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Алтайский филиал РАНХиГС

Напомним, что рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало список 100 лучших вузов России. Президентская академия в третий раз вошла в топ-10 рейтинга, а по показателю «Востребованность выпускников среди работодателей» заняла 4 место.

Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Алтайский филиал РАНХиГС
Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Алтайский филиал РАНХиГС
Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Стань студентом одного из лучших вузов страны.
Алтайский филиал РАНХиГС

Получить ответы на все интересующие вопросы вы можете на сайте Алтайского филиала РАНХиГС и в приёмной комиссии академии.

Мы ждём вас по будням с 8.00 до 17.00, в субботу — с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел.: 8 (3852) 503−003, 8 (923) 653-11-33, e-mail: select@alt.ranepa.ru.

#Абитуриенту #Приемная кампания #РАНХиГС #Приемная кампания 2022

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