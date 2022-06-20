20 июня академия распахнула свои двери для абитуриентов и ждёт будущих юристов, управленцев, экономистов, психологов и специалистов медиасферы. Умные, талантливые, смелые, не боящиеся экспериментов — это всё о студентах вуза, который за 21 год своей работы выпустил около 20 тысяч востребованных специалистов. Если вы хотите стать студентом вуза, который входит в десятку лучших в стране, приходите в Алтайский филиал РАНХиГС .

Стань студентом одного из лучших вузов страны.

Напомним, что рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало список 100 лучших вузов России. Президентская академия в третий раз вошла в топ-10 рейтинга, а по показателю «Востребованность выпускников среди работодателей» заняла 4 место.

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Получить ответы на все интересующие вопросы вы можете на сайте Алтайского филиала РАНХиГС и в приёмной комиссии академии.

Мы ждём вас по будням с 8.00 до 17.00, в субботу — с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел.: 8 (3852) 503−003, 8 (923) 653-11-33, e-mail: select@alt.ranepa.ru.

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