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Образование
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Центр «Мой бизнес» запустил онлайн-каталог для бизнеса в сфере креативных индустрий

Мойкреатив22.рф — это новое онлайн-пространство для продвижения товаров и услуг и общения предпринимателей креативных индустрий Алтайского края.

Источник: Центр «Мой бизнес».

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП, и самозанятые, зарегистрированные в Алтайском крае.

➞ Направления, по которым принимаются заявки: мода, дизайн, фото и видео, музыка, событийная индустрия, медиа и СМИ, исполнительское искусство, художники и галереи, реклама и маркетинг, блогерство, архитектура и урбанистика, музеи, разработка ПО, локальные бренды, кино и анимация.

Заявки принимаются на сайте мойкреатив22.рф

➞ Также предпринимателям рекомендуют подписаться на телеграм-канал «Мой креатив. Мой бизнес» — чтобы следить за новостями из сферы креативных индустрий, исследованиями и историями бизнеса.

Центр «Мой бизнес» реализует в крае национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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