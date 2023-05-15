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Образование

Кто бесплатно может получить новую профессию

Правительство страны расширило программу бесплатного переобучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости», который входит в национальный проект «Демография».

РАНХиГС.
РАНХиГС.
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Теперь пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям могут участники СВО и члены их семей, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР, начиная с 11 мая 2014 года, и члены их семей.

Кроме того, подать заявку на обучение могут следующие категории граждан:

  • граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;
  • молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения;
  • студенты последнего курса высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;
  • молодые мамы в декрете;
  • неработающие матери дошкольников;
  • граждане 50 лет и старше;
  • предпенсионеры;
  • граждане, находящиеся под риском увольнения, вне зависимости от возраста;
  • безработные граждане.

Директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина отмечает, что в настоящее время необходимо постоянно актуализировать свои знания и развивать профессиональные навыки, чтобы быть востребованным на рынке труда.

Именно таких развивающихся сотрудников выбирают работодатели, а в качестве поощрений используют в том числе и материальную поддержку. Алтайский филиал Президентской академии приглашаем граждан, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, бесплатно получить новую профессию. Программы сформированы по востребованным направлениям, а их длительность зависит от выбранной программы и графика обучения – от трёх недель до трёх месяцев, – поясняет Ирина Мосина.

Алтайский филиал предлагает 4 программы профессиональной переподготовки:

  • Государственное и муниципальное управление
  • Психология управления
  • Специалист по управлению персоналом
  • Юриспруденция

Для переобучения доступно 6 программ повышения квалификации:

  • Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
  • Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании
  • Основы работы с маркетплейсами
  • Таргетинг: с нуля до первой прибыли
  • Специалист в сфере закупок
  • Кадровое делопроизводство. Управление кадрами

На все интересующие вопросы ответят в Центре дополнительного образования Алтайского филиал РАНХиГС, тел.: 8 (3852) 503-432, электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru

Напомним, Российская академия народного хозяйства и государственной службы выступает одним из операторов федерального проекта «Содействие занятости», который входит в национальный проект «Демография». Его также реализуют Институт развития профессионального образования и Томский государственный университет.

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