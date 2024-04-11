Учителям в начальных школах США могут разрешить носить с собой пистолеты

Сенат штата Теннесси одобрил законопроект, который позволит учителям и персоналу начальных и средних классов носить пистолет на территории учебных заведений.
Причем родителей не всегда будут уведомлять о том, что у учителя есть пистолет.
Митингующие призывали к отмене законопроекта. Больше года назад в христианской школе Нэшвилла произошла массовая стрельба, в результате которой убили троих детей и троих взрослых.
Документ отправляется на рассмотрение в Палату представителей.
Ранее в США учительница опоила и изнасиловала 12 школьников.
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