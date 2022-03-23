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Образование

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за COVID-19

Рособнадзор перенес всероссийские проверочные работы (ВПР) с весны на осень из-за ковида, пишет РИА Новости.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ВПР участвует большое количество учеников и учителей. При этом март и апрель, в которые проводят тестирование, могут стать переломными в обстановке по коронавирусу.

«Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры», — пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Отмечается, что ВПР проведут с сентября по октябрь.

«Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года», — уточнили в ведомстве.

Касается это и проверочных работ в компьютерной форме — по иностранным языкам в седьмом классе, а также истории, биологии, географии и обществознанию в пятом-восьмом классах.

Кстати, школы, уже написавшие ВПР, не будут писать их повторно. В Рособрнадзоре подчеркнули, что впоследствии надо просто «корректно внести результаты в соответствующую систему».

Справка

Примерно 7 млн учеников и 38 тыс. школ напишут ВПР в 2022 году, по данным Рособрнадзора.

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