31 мая
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Политика

Бывший глава алтайского минспорта может уйти в фармбизнес

Ушедший в отставку министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев может возглавить региональное представительство компании «Фармстандарт», узнал «Толк» из своих источников.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

Сам Перфильев от комментариев воздержался. Ранее он говорил только, что не собирается уезжать из региона.

Компания «Фармстандарт» — крупный фармгигант России, один из лидеров госзаказа лекарственных препаратов, а также именно структуры компании (и связанные с ней) произвели основную долю вакцины «Спутник V».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

Алексей Перфильев — медик по образованию, добавляет издание. В 1999 году он окончил Алтайский медуниверситет по специальности «лечебное дело».

Ранее он руководил уже не действующим краевым Центром государственного заказа в сфере здравоохранения.

Как уже сообщалось, в кулуарах правительства Алтайского края обсуждают возможных претендентов на пост главы минспорта — на место могут претендовать четыре человека.

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