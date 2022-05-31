Бывший глава алтайского минспорта может уйти в фармбизнес

Ушедший в отставку министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев может возглавить региональное представительство компании «Фармстандарт», узнал « Толк » из своих источников.

Сам Перфильев от комментариев воздержался. Ранее он говорил только, что не собирается уезжать из региона.

Компания «Фармстандарт» — крупный фармгигант России, один из лидеров госзаказа лекарственных препаратов, а также именно структуры компании (и связанные с ней) произвели основную долю вакцины «Спутник V».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Алексей Перфильев — медик по образованию, добавляет издание. В 1999 году он окончил Алтайский медуниверситет по специальности «лечебное дело».

Ранее он руководил уже не действующим краевым Центром государственного заказа в сфере здравоохранения.

Как уже сообщалось, в кулуарах правительства Алтайского края обсуждают возможных претендентов на пост главы минспорта — на место могут претендовать четыре человека.