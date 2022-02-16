Все алтайские думцы-единороссы поддержали обращение к Путину по ДНР и ЛНР

Часть депутатов от «Единой России» не поддержали прямое обращение, предложенное коммунистами. Они хотели пока ограничиться консультациями с МИДом.
Как оказалось, единороссы внесли схожий проект решения с иной формулировкой — «провести консультации с министерством иностранных дел по проекту обращения к президенту».
Среди тех, кто не поддержал документ, оказался спикер парламента Вячеслав Володин («Единая Россия»).
Однако депутаты, представляющие Алтайский край, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев и Владимир Шаманов проголосовали за.
Как уже сообщалось, большинством голосов думцы приняли проект постановления.