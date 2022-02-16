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Политика

Все алтайские думцы-единороссы поддержали обращение к Путину по ДНР и ЛНР

Часть депутатов от «Единой России» в Госдуме не поддержали прямое обращение к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик на территории Украины, выяснила Тайга.инфо.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
CC BY-NC-SA 2.0, фотобанк Moscow-Live на flickr.com

Часть депутатов от «Единой России» не поддержали прямое обращение, предложенное коммунистами. Они хотели пока ограничиться консультациями с МИДом.

Как оказалось, единороссы внесли схожий проект решения с иной формулировкой — «провести консультации с министерством иностранных дел по проекту обращения к президенту».

Среди тех, кто не поддержал документ, оказался спикер парламента Вячеслав Володин («Единая Россия»).

Однако депутаты, представляющие Алтайский край, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев и Владимир Шаманов проголосовали за.

Как уже сообщалось, большинством голосов думцы приняли проект постановления.

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