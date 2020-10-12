Эмомали Рахмон в пятый раз возглавил Таджикистан. «За» проголосовали более 90% избирателей

Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан на протяжении 26 лет, вновь победил на выборах президента, сообщает Sputnik со ссылкой на Центризбирком республики.

Выборы в Таджикистане прошли 11 октября — это шестые выборы президента в истории республики.

Победу Рахмона можно назвать «ошеломительной» — за него проголосовали более 90% граждан, хотя достаточно 50%.

«По предварительным итогам выборов, за Эмомали Рахмона проголосовало 90,92% граждан», — рассказали в местном избиркоме.

Явка составила 85,39%. Таким образом, выборы признали состоявшимися.

Согласно законодательству Таджикистана, Рахмон возглавит страну на ближайшие семь лет — до 2027 года.

Выборы президента в Таджикистане ( 2020 год). tj.sputniknews.ru.

Соперниками Рахмона стали четыре кандидата: Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ — 3,3% голосов), Рустам Латифзода (Аграрная партия — 2,15%), Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия — 1,7%) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия — 1,49%).

Эмомали Рахмон уже 26 лет занимает пост президента Таджикистана — с 1994 года. Хотя по сути властвует он 28 лет — с 1992 года, когда возглавил Верховный совет.

Новый срок для него станет пятым на посту президента: побеждал на выборах 1994, 1999, 2006, 2013 годов.

Ранее Рахмон продлял и реформировал свои полномочия — по результатам всенародных конституционных референдумов в 1999 и 2003 годах.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций». В Киргизиии с 5 октября идут протесты на фоне итогов парламентских выборов.