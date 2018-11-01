Расширили полномочия: главный архитектор Алтайского края сможет «забраковывать» здания на стадии проектов

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, назначенный на должность руководителя регинспекции по контролю в области градостроительной деятельности, по сути расширил свои полномочия. Об этом говорит соответствующий указ губернатора Виктора Томенко. Четошников подтвердил altapress.ru, что теперь он сможет предотвращать нарушения в градостроительстве еще «на стадии бумаг», а не когда уже построены здания.

Полномочия руководителя инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края описаны в указе губернатора от 16.10.2018 № 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края». Документ опубликован на сайте краевой администрации.

В нем указано, что должность руководителя инспекции занимает главный архитектор Алтайского края, который находится в прямом подчинении у губернатора.

Инспекция должна организовывать и контролировать муниципалитеты, чтобы те соблюдали законы градостроительства. В том числе изменения в схему территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования. По словам Виктора Четошникова, аналогичными полномочиями наделена и должность главного архитектора Алтайского края. Однако в рамках инспекции он получил дополнительные.

Виктор Четошников,

руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности в Алтайском крае:

Если до сих пор мы только реагировали на жалобы о том, что нарушены градостроительные нормы, то сейчас сможем предупреждать эти нарушения еще «на стадии бумаг», то есть подготовки документов.

Эти полномочия описаны в одном из пунктов: инспекция может «вносить в компетентные органы Алтайского края предложения о привлечении к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушения требований законодательства в области градостроительной деятельности».

Виктор Четошников сообщил altapress.ru, что у него состоялась рабочая встреча с зампредседателя правительства Алтайского края Иваном Кибардиным. Они обсудили наиболее острые проблемы градостроительства, в том числе проекта генерального плана развития Барнаула. К этому документу у Виктора Четошникова масса претензий, которые важно исправить до его подписания (документ планируют принять в 2018 году. — Прим. altapress.ru).

Кто такой Виктор Четошников и чем он известен

Должность главного архитектора Алтайского края Виктор Четошников занимает с октября 2017 года. За это время он инициировал подготовку новых нормативов градостроительства в Алтайском крае.

Документ опирается на федеральный закон и регулирует плотность застройки территорий, количество парковочных мест и другие параметры. Застройщики Алтайского края встретили новшества негативно, доказывая, что они делают их работу в регионе нерентабельной.

Виктор Дмитриевич Четошников родился 11 июня 1955 года в Барнауле. Окончил с отличием Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «архитектура» (специализация «градостроительство»). Трудовую деятельность начал в институте «Алтайгражданпроект».

С 1992 по 2017 год возглавлял архитектурную мастерскую «ГРАДО». Заслуженный архитектор России. Профессор института архитектуры и дизайна А­лтГТУ им. И. И. Ползунова. Награжден медалью Союза архитекторов России имени И. В. Жолтовского. Автор въездного знака (буквы БАРНАУЛ), который установлен на террасах Нагорного парка. Предложил проект планировки острова Помазкин на правобережье, который лоббировала «Жилищная инициатива». Среди работ — проект реконструкции моста через Барнаулку по проспекту Ленина. Увлекается фотографией.