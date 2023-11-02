Глобальный удар: взорвали в воздухе американскую межконтинентальную баллистическую ракету

ВВС США запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), а затем взорвали ее над Тихим океаном.

«Безопасная остановка» ракеты потребовалась из-за аномалии во время испытательного запуска, сообщает РБК.

Аномалия — любое неожиданное событие во время теста, заявили в командовании глобальных ударов ведомства.

Сформирована спецкомиссия для расследования инцидента. Других подробностей не сообщается.

Ранее северокорейская ракета с разведывательным спутником обрушились в море при неудачном запуске.

После отделения первой ступени не запустился двигатель второй ступени, ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море. Однако северокорейские конструкторы пообещали устранить недоработки и повторить запуск.

Пока неизвестна судьба специалистов, осуществивших неудачный запуск.

Между тем ракета, выпущенная Северной Кореей, стала причиной воздушной тревоги в Сеуле и японской префектуре Окинава.