5 ноября
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Политика

Глобальный удар: взорвали в воздухе американскую межконтинентальную баллистическую ракету

ВВС США запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), а затем взорвали ее над Тихим океаном.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

«Безопасная остановка» ракеты потребовалась из-за аномалии во время испытательного запуска, сообщает РБК.

Аномалия — любое неожиданное событие во время теста, заявили в командовании глобальных ударов ведомства.

Сформирована спецкомиссия для расследования инцидента. Других подробностей не сообщается.

Ранее северокорейская ракета с разведывательным спутником обрушились в море при неудачном запуске.

После отделения первой ступени не запустился двигатель второй ступени, ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море. Однако северокорейские конструкторы пообещали устранить недоработки и повторить запуск.

Пока неизвестна судьба специалистов, осуществивших неудачный запуск.

Между тем ракета, выпущенная Северной Кореей, стала причиной воздушной тревоги в Сеуле и японской префектуре Окинава.

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