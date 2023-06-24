Губернатор Томенко обратился к алтайским депутатам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к алтайским депутатам с просьбой поддержать президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к депутатам Госдумы от Алтайского края и к АКЗС. Он призвал глав муниципальных образований, городов, сел и районов выступить с поддержкой президента.

"Наша сила — в единстве! Сегодня как никогда важно сплотиться, несмотря на разные политические взгляды и предпочтения", — сказал губернатор.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.