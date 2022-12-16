Губернатор Томенко оказался в санкционном списке США

Санкции на губернаторов ввели из-за «контроля и обеспечения выполнения призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации», пишет РИА Новости.
Кроме Томенко, в санкционный список попали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Красноярского края Александр Усс и другие.
Напомним, против алтайского главы региона санкции также вводили президент Украины Владимир Зеленский, Канада и Великобритания.
Ранее губернатор Алтайского края провел прямую линию, ответив на вопросы жителей региона — что его спрашивали и что он отвечал, смотрите здесь.
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