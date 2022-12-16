16 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Губернатор Томенко оказался в санкционном списке США

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в санкционный список США вместе с другими 28 губернаторами российских регионов.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Санкции на губернаторов ввели из-за «контроля и обеспечения выполнения призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации», пишет РИА Новости.

Кроме Томенко, в санкционный список попали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Красноярского края Александр Усс и другие.

Напомним, против алтайского главы региона санкции также вводили президент Украины Владимир Зеленский, Канада и Великобритания.

Ранее губернатор Алтайского края провел прямую линию, ответив на вопросы жителей региона — что его спрашивали и что он отвечал, смотрите здесь.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость