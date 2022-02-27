Китай карикатурой объяснил ответственность США за ситуацию на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в комментариях к происходящему на Украине рассказал про ответственность Вашингтона, сообщает РИА «Новости» .

Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, на которой дядюшка Сэм, символизирующий США, заливает бензином огонь вокруг таблички с надписью «Украина».

На изображении написано: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?»

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», — подчеркнул представитель МИД в подписи к карикатуре.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором обсудили ход военной спецоперации.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова описала ситуацию в мире цитатой из лирики Тютчева.