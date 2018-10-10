В Кремле заявили, что власти не собираются менять Конституцию РФ

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют вносить поправки в Конституцию, сообщает «Российская газета». То, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил «точечные изменения» в основной закон, пресс-секретарь президента назвал его личным экспертным мнением.

«В администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется», — сказал Песков и отметил, что высказывания Валерия Зорькина власти воспринимают как личную экспертную точку зрения. «Он давно возглавляет Конституционный суд и обладает гигантским опытом», — заявляют в Кремле и заверяют, что никаких действий в по поводу изменения основного закона не предпринимается.

Напомним, 10 октября председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституцию России для восстановления системы сдержек и противовесов. Он считает, что в действующей редакции основного закона страны заметно «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством». Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщал, что может быть запущена конституционная реформа, в результате которой появится новый конституционный орган власти и будут инициированы досрочные выборы президента РФ.