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Политика

ЛДПР выберет нового председателя на внеочередном съезде. Основной претендент

27 мая состоится съезд ЛДПР, где изберут нового председателя, сообщил врио главы партии Леонид Слуцкий у себя в Telegram.

Леонид Слуцкий, ЛДПР.
Леонид Слуцкий, ЛДПР.
Скриншот видео t.me/slutsky_l

Впервые съезд пройдет без основания ЛДПР и бессменного на протяжении трех десятков лед лидера Владимира Жириновского. Все прошедшие 40 дней после его смерти партийцы соблюдали траур и мораторий на вопросы по дальнейшей организации.

«Высший Совет собрался по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с Уставом ЛДПР выступили с обращением о проведении внеочередного съезда. Партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил нам Владимир Жириновский», — пишет Слуцкий.

17 мая Госдума прекратит действие мандата Жириновского, подтвердил «Ведомостям» зампред думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По словам источника издания, Леонид Слуцкий является одним из главных претендентов на пост руководителя ЛДПР. Если его изберут, то он будет совмещать сразу три должности: председатель партии, руководитель фракции и глава комитета Госдумы по международным делам.

О смерти Жириновского после тяжелой и продолжительной болезни стало известно 6 апреля. Политику было 75 лет. Причиной смерти стали вызванные коронавирусом осложнения.

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