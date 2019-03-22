«Нечем руководить»: главный коммунист в краевом заксобрании решил сложить полномочия

Руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Максим Талдыкин принял решение о сложении полномочий главы фракции.

Депутат написал заявление о сложении полномочий с понедельника, 23 марта, сообщил он altapress.ru. Причиной такого решения стала несбалансированность работы фракции.

Максим Талдыкин,

депутат АКЗС:

Причины банальны: несбалансированность работы фракции. Нечем руководить. Это группа депутатов, где каждый преследует свои интересы. Фракция все-таки политический рупор, который должен совместной политическими риторикой доносить свою деятельность. К сожалению, этого нет.

Новый руководитель фракции, вероятно, определится 26 марта на собрании перед сессией. По данным altapress.ru, им может стать Юрий Астанчик.

Максим Талдыкин возглавил фракцию в 2018 году, сменив на этом посту первого секретаря крайкома КПРФ Марию Прусакову. Между тем она намерена в суде опротестовать это решение.