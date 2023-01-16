«Неугодный для нашей Думы»: бийчане просят вернуть Студеникина на пост мэра

На сайте change.org появилась петиция с громким обращением: «Верните на должность градоначальника г. Бийска Студеникина Александра Петровича!»

Все началось из-за дорожной ситуации в Бийске — там не чистят снег. Из-за этого в городе возник транспортный коллапс. Некоторые подъемы и мостики машины не могут покорить, поскольку слишком скользко.

Горожане разделились на два лагеря. Первые поддерживают нового мэра Виктора Щигрева, уверяя, что тот стал заложником обстоятельств.

Сам он говорил, что город к зиме плохо подготовили, потому что не хватало тяжелой техники и мощных реагентов. На должность мэра Щигрев вступил 22 декабря 2022 года. Кстати, он самый молодой градоначальник Бийска — ему всего 34 года.

Виктор Щигрев Скриншот YouTube

Другие уверены, что после назначения Студеникина на должность мэра в 2017 году город преобразился.

«Человек, которому реально небезразлична судьба нашего города и людей, грамотный, ответственный. Неугодный для нашей думы, но очень полюбившийся простым жителям города, которые поддерживают его и ценят!» — говорится в петиции.

Под требованием подписались более тысячи человек. Ранее жители Бийска пожаловались на на оставленный около рельсов снег.