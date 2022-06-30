«Новые люди» определились с кандидатами в депутаты Барнаульской думы

30 июня 2022 года состоялось Общее собрание Регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае. Ключевым событием стало выдвижение кандидатов на муниципальные выборы от партии «Новые люди», которые пройдут в сентябре.

Новая партия сформировала список из кандидатов, которые пойдут по 20 территориальным округам. Также кандидаты от «Новых людей» пойдут на выборы в Бийске, Смоленском районе. Возглавит партийную тройку Никита Федюнин, также туда войдут Максим Петров и Анна Галицкая.

Никита Федюнин родился 24 марта 1996 года в Камне-на-Оби. Работал руководителем Алтайского ресурсного центра добровольчества. В 2020 году возглавлял региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», который оказывал адресную помощь жителям и краевой системе здравоохранения в период пандемии. В настоящее время является президентом Алтайского центра развития добровольчества и членом экспертного совета Ассоциации волонтерских центров по подготовке общероссийского стандарта оказания волонтерской адресной помощи людям. Награждён благодарственным письмом президента РФ Владимира Путина и памятной медалью «За бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

В партийную тройку вошел Максим Петров. Родился 14 марта 2001 года в г. Баку. Выпускник образовательной программы «Капитаны России». Организатор образовательных партийных мероприятий для предпринимательского сообщества. В период пандемии активно проявил себя в поддержке многодетных семей, приютов для животных, адресной помощи барнаульцам.

Замыкает тройку еще один опытный руководитель, маркетолог, бизнес-консультант Анна Галицкая. Родилась 27 апреля 1974 года в Новичихинском районе Алтайского края. В 2000 году возглавила Барнаульский филиал «Комсомольская правда», была удостоена серебряным и золотым знаками отличия «Комсомольской правды». В 2006 году создала один из крупнейших медиа холдингов региона «Прожектор». В 2018 году основала компанию «Айвойс Технолоджи», которая работает в сфере IT- разработок — создает голосовые помощники для бизнеса. Сейчас работает в новом направлении — руководитель спортивной школы для фигурного катания ООО «Академия спорта».

Председатель регионального отделения партии Никита Федюнин уверен, что у новой партии есть, что предложить избирателю, помимо новых, не заезженных лиц, это подходы, идеи, соответствующие современным запросам и потребностям общества.

Средний возраст кандидатов партии «Новые люди» — 31 год. В список кандидатов вошли как опытные алтайские политики, так и кто пробует свои силы впервые. Среди них предприниматели, в том числе имеющие бизнес в сфере экологического производства, общественные деятели, представители медицины — хирурги, которые выполняют высокотехнологичные операции, активисты Российского Союза ветеранов Афганистана.