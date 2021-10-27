Новым управделами губернатора Алтайского края временно стала опытная чиновница

Напомним, 20 октября стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил прежнего управделами Андрея Степанова, арестованного на два месяца за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта».
«С 14 октября 2021 года на Шуткину Е. Ю. возложено исполнение обязанностей по должности управляющего делами», — говорится на сайте управления.
Судя по краткой справке, Шуткина — весьма опытная чиновница: с 1994 года замещает должности государственной гражданской службы в администрации Алтайского края и далее в правительства региона.
Государственный советник Алтайского края 1 класса. Имеет государственные награды.
В феврале 2020 года Шуткину назначили на должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края.
Ранее altapress.ru подробно рассказал про дело Андрея Степанова: в чем обвиняют экс-управделами губернатора.
Андрея Степанова назначили на должность управделами 12 октября 2018 года, уволили — в октябре 2021 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.