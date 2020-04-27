Песков объяснил появление печенегов в речах Путина. Экспромт президента или продуманная заготовка?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью « Аргументам и фактам » рассказал, почему Владимир Путин регулярно вспоминает про печенегов и половцев.

Напомним, 8 апреля Путин обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса и подчеркнул необходимость оставаться дома, но пообещал прогнать заразу, как печенегов когда-то изгнали.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал тогда глава государства.

Песков разъяснил, почему Путин включает в свою речь обороты про «половцев и печенегов» или, к примеру, «раба на галерах», которые народ растаскивает на цитаты.

К тому же, многие сомневаются, что это действительно экспромты, а не хорошо продуманные заготовки.

«Конечно, президент знает вес своего слова. Когда человек пользуется поддержкой большинства граждан своей страны, когда он является одним из, если не самым авторитетным мировым лидером, то, естественно, каждое слово, которое он произносит публично, анализируется и становится предметом самого пристального внимания. Думаю, он прекрасно отдает себе в этом отчет. Но если вы полагаете, что он ради этого что-то такое специально говорит, то это не так», — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что Путин использует яркие фразы, чтобы свои мысли лучше и нагляднее донести до людей — поэтому он и прибегает «к каким-то красочным сравнениям, историческим образам и так далее».

Картина Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами» wikipedia.org

Также Песков объяснил, как президенту удается запоминать такое множество цифр, которые он приводит во время публичных выступлений.

Есть предположения, что у Путина феноменальная память или все цифры ему кто-то подсказывает, например по телесуфлеру, или же ответы заранее готовят на уже известные вопросы.

«Нет, никаких суфлеров нет и быть не может. Всегда перед крупными мероприятиями президент готовится, и очень серьезно. И помимо того, что у него действительно очень хорошая память, он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов, каждый раз обновляет тот массив информации, который у него есть в голове. Точно так же он никогда не выходит на переговоры, на совещания или еще куда-то, не готовясь к этому мероприятию», — развеял сомнения Песков.

Стоит отметить, что Путин не впервые вспомнил про печенегов и половцев. Ранее он рассказал про захватчиков, когда упомянул адвоката, который защищал в суде старушку, укравшую чайник.