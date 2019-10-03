Под чужую песню: что будет делать оппозиция после отказа вернуть выборы мэра Барнаула

Судя по тому, что удалось выяснить редакции altapress.ru, оппозиция будет выступать не единым фронтом.

Оппозиционные парламентские партии, которые ратовали за возвращение прямых выборов мэра Барнаула, не сумели добиться своей цели в АКЗС. Большинство депутатов, состоящее из представителей «Единой России», отклонило эту инициативу. В воздухе повис вопрос: а будут ли оппоненты действующей власти выставлять своих кандидатов на конкурс на должность главы Барнаула, принимая существующие правила игры?

Фарс да и только

Лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов, который, можно сказать, стал лицом кампании по возврату прямых выборов мэра Барнаула, в беседе с altapress.ru прямо назвал позицию большинства коллег по заксобранию, заблокировавшего всенародное избрание градоначальника, «позорищем».

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Все заявления о том, что выборы мэра потребуют больших затрат, что пост главы города не политический и так далее, выглядят несостоятельными и смехотворными. Просто позорище. В итоге, отклонив наше предложение, город оставили на целую зиму без руководителя. Только дату конкурса назначили на 6 февраля. А когда состоится процедура утверждения? Еще позже.

Также собеседник подчеркнул, что не считает борьбу за возврат прямых выборов мэра Барнаула завершенной. Он подчеркнул, что эсеры намерены инициировать опрос жителей краевого центра через своих депутатов в Барнаульской гордуме и продемонстрировать, как действительно горожане относятся к идее выборов.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Что же касается того, будет ли «Справедливая Россия» принимать участие в конкурсной процедуре и соглашаться на существующие правила игры, то по этом поводу Молотов сказал следующее.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Внутри партии детально мы этот вопрос пока не обсуждали. Но моя личная позиция сводится к тому, что я в этом фарсе принимать участия не собираюсь. Мы последовательно выступаем за прямые выборы мэра, а конкурсная процедура противоречит демократическим принципам.

Также депутат напомнил, что в свое время (в 2015 году — прим. ред.) он принимал участие в конкурсе на должность руководителя администрации города, но подчеркнул, что тогда этот механизм только начинал работать и еще не успел себя дискредитировать.

Попытка — не пытка

А вот в КПРФ и ЛДПР, которые также выступали за возвращение всенародных выборов мэра Барнаула, относительно участия партийных представителей в конкурсе на должность городского главы смотрят иначе.

Мария Прусакова. Олег Богданов

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова рассказала altapress.ru, что партия будет баллотировать своего кандидата на конкурсную процедуру.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

У нас достаточно достойных людей, которые могут побороться за этот пост. Конкретных фамилий я пока не назову, этот вопрос обсуждается. Но мы однозначно будет участвовать в конкурсе.

Подобной позиции придерживаются и «жириновцы». В пресс-службе регионального отделения ЛДПР заявили, что партия обязательно будет заявляться на конкурс. Впрочем, конкретных претендентов не назвали.

В партии также заявили, что, возможно, уже на этой неделе внутри ЛДПР состоится плотное обсуждение этого вопроса.

Администрация Барнаула. altapress.ru

История вопроса

Систему назначения руководителя исполнительной власти в Барнауле внедрили в 2010 году. До этого мэра в краевой столице избирали.

Первым назначенным градоначальником Барнаула стал Игорь Савинцев. Главой администрации его утверждали дважды — в конце 2010 года и в конце 2012 года. Пост сити-менеджера он покинул летом 2015 года на фоне возбуждения в отношении него уголовного дала о злоупотреблении должностными полномочиями.

Затем в региональном центре началась эпоха Сергея Дугина. Кресло главы администрации он занял под занавес 2015 года.

Осенью 2017 года после формирования нового созыва гордумы Дугин вновь вышел победителем конкурсной процедуры, но до конца срока своих полномочий не доработал, оставив должность досрочно в середине августа 2019 года.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.