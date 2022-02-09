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Политика

Представитель Кремля высказался о визите Макрона в Киев

В Кремле оценили визит французского лидера Эммануэля Макрона в Киев и отметили, что не услышали от президента Украины Владимира Зеленского по результатам встречи слов о готовности быстро заняться выполнением Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

В то же время он заметил, что, судя по тому, что было сказано на пресс-конференции Макрона и Зеленского, были как позитивные сигналы — в том числе по поводу указанных договоренностей, — так и менее позитивные.

«Подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее», — заключил Песков.

Встреча президентов Франции и Украины состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве, пишет Lenta.ru. По ее итогам Макрон сообщил, что Зеленский выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве прошли переговоры Макрона с Путиным.

Зеленский прокомментировал слова Путина, назвавшего «красавицей» президента Украин.

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