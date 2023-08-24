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Политика

"Психологическая операция": американский миллиардер прокомментировал авиакатастрофу с Embraer. Реакции

Накануне в Тверской области развился бизнес-джет Embraer, на борту которого находились 10 человек. Трое из них — члены экипажа. Также в самолете находились бойцы ЧВК "Вагнер". В списках погибших значатся глава ЧВК Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, командир компании.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

На Западе последовала реакция на ЧП в российском небе.

Реакция

Так, американский миллиардер Илон Маск в своем микроблоге предположил, что произошедшее могло быть «психологической операцией», указывает РБК.

Также об авиакатастрофе доложили президенту США Джо Байдену. При этом в июне Байден мрачно пошутил — на месте бизнесмена «следил бы за тем, что ест». Это была реакция президента США на мятеж Пригожина и ЧВК.

Мятеж

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня. Представитель Кремля рассказал, что на встречу президент пригласил 35 человек: командиров отрядов и руководство ЧВК "Вагнер".

Встреча длилась почти три часа, а подробности Песков раскрывать не стал.

Также глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

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