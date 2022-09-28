Руководящий состав гордумы Барнаула почти не изменится

Руководящий состав в гордуме Барнаула почти не изменится, пишет «Толк».

Первое оргзаседание нового созыва БГД пройдет 29 сентября, однако почти все руководители остались на своих местах.

По информации издания, спикером думы ожидаемо останется Галина Буевич. Однако, передает «Банкфакс», она может оставить должность ректора института культуры.

Заместителем Буевич будет председатель совета директоров БПЗ Андрей Солодилов. Он избирался в созыв гордумы в пятый раз.

В комитете по законности и местному самоуправлению по-прежнему останется проректор АлтГТУ по воспитательной работе Иван Огнев.

Марина Понкрашева продолжит возглавлять комитет по социальной политике, а гендиректор компании «СибирьАвтоЦентр» Валерий Касплер — комитет по экономической политике и собственности.

Фракцией «Единая Россия» будет руководить Вячеслав Перерядов.

Ранее стало известно, что экс-главу регионального отделения ЛДПР мобилизовали.