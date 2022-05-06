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Политика

С миллионами — большинство. Депутаты Алтайского заксобрания отчитались о своих доходах

Депутаты АКЗС вслед за губернатором региона Виктором Томенко и сенатором Александром Карлиным отчитались о своих доходах за 2021 год. Выяснилось, что из 68 депутатов миллионы заработали 45 человек.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года.
Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года.
Пресс-служба АКЗС

Больше пяти депутатов заработали в прошлом году больше 20 млн рублей, пишет «Толк».

Самый большой доход у Александра Лисицына из «Единой России», который является директором Барнаульского автоцентра «КамАЗ» — 55,454 млн рублей. В 2020 году он отчитался о 47 млн рублей доходов.

Следом идет Максим Кочев из «ЕР», глава потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» — 43,730 млн рублей.

Третье место по доходам у Владимира Семенова из ЛДПР, председателя комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, — 43,730 млн рублей.

Четвертым является Анатолий Вытоптов из «ЕР», совладелец «АгроХимСервис» — у него доход в 36,956 млн рублей.

Пятый Александр Локтев из «ЕР», директор Барнаульского пивзавода по стратегическому развитию и управлению — 21,501 млн рублей.

Семь депутатов заработали в прошлом году от 9 до 18 млн рублей, 15 человек — от 3 до 7 млн рублей, 17 — менее 3 млн, и 23 депутата — меньше 1 млн рублей.

Самую маленькую сумму в прошлом году заработала Лариса Колесникова из «ЕР», гендиректор УК «Управдом» — у нее в декларации зарегистрирована сумма в 99 тыс. рублей.

О доходах не отчиталась единоросс Анна Ведлер — она получила корочку в АКЗС 31 марта 2022 года.

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