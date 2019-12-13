Семь человек претендуют на пост главы Барнаула. Кто эти люди?

1 Вячеслав Франк , подал документы на участие в конкурсе

В данный момент Вячеслав Франк исполняет обязанности главы города, занимает пост первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата.

Вячеслав Генрихович родился в краевой столице 6 мая 1965 года. В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В течение 14 лет Франк замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях. В системе местного самоуправления работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула. В марте 2011 года стал заместителем главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, с января 2012 года — замглавы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.

В апреле 2014 года его назначили на должность заместителя главы администрации города, в марте 2016 года Франк стал замом сити-менеджера по градостроительству и земельным отношениям, а с начала 2017 года стал первым замом главы администрации города, руководителем аппарата.