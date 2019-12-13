Семь человек претендуют на пост главы Барнаула. Кто эти люди?

В данный момент Вячеслав Франк исполняет обязанности главы города, занимает пост первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата.
Вячеслав Генрихович родился в краевой столице 6 мая 1965 года. В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В течение 14 лет Франк замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях. В системе местного самоуправления работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула. В марте 2011 года стал заместителем главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, с января 2012 года — замглавы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.
В апреле 2014 года его назначили на должность заместителя главы администрации города, в марте 2016 года Франк стал замом сити-менеджера по градостроительству и земельным отношениям, а с начала 2017 года стал первым замом главы администрации города, руководителем аппарата.
Сергею Шумову 59 лет. В первой половине 80-х годов окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли. В 90-е годы трудился в Управлении торговли Алтайского края.
Также успел поработать на руководящих постах в ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «БарнаулЭнерго», барнаульском водоканале и «Барнаулкапстрое».
Кроме того, Шумов возглавлял филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Республике Алтай.
В данный момент Сергей Шумов является директором фирмы «Ски Лайн».
Родился 18 сентября 1985 года. Среднее образование получил в Горно-Алтайске, где в 2002 году выпустился из школы.
В 2007 году окончил Алтайскую академию экономики и права. Является юристом. Беспартийный.
Ему 53 года. Уроженец Барнаула. Выпускник физфака АлтГУ. Предприниматель. В юном возрасте трудился на различных промышленных предприятиях. Свой бизнес организовал в 1990 году.
Среди компаний, которыми Крылов руководит в настоящее время, значатся «Барнаульский шпалопропиточный завод», «Алейский сахарный завод», фирма «Сиэн», «Алтайская криптомайнинговая компания».
За последние два года Андрей Крылов отметился деятельным участием в политической жизни Алтая. Так, с 2017 года он возглавлял региональное отделение «Партии роста» и боролся за пост губернатора Алтайского края на выборах 2018 года, но занял последнее место среди кандидатов.
Далее Крылов пытался отменить результаты выборов, но успеха на этом поприще не достиг. В этом году Крылова отстранили от руководящей должности в «Партии Роста», что, впрочем, не помешало ему подать документы на участие в борьбе за пост главы Барнаула.
Елена Хрусталева родилась 3 июня 1960 года в Барнауле. Является внучкой первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева, который руководил регионом с 1961 по 1976 год. Выпускница Алтайского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук.
Является профессором кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» и депутатом Барнаульской гордумы от КПРФ. Коммунисты же выдвинули ее для участие в конкурсе на должность главы города.
Алексей Скосырский родился 28 марта 1966 года. Высшее образование получил в Алтайском политехническом университете, который окончил в 1987 году. Выпускник строительно-технологического факультета.
В 2017 году окончил Институт мировых цивилизаций по специальности менеджмент.
Депутат Барнаульской гордумы, представляет ЛДПР. От этой же партии выдвинут на участие в конкурсе на должность главы города. Депутатскую деятельность совмещает с бизнесом, является индивидуальным предпринимателем.
Александр Андрющенко был выдвинут кандидатом на конкурс по определению главы Барнаула от партии «Коммунисты России». Ему 50 лет. Андрющенко родился в Ангарске 9 ноября 1969 года. Высшее образование получил в Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Является кандидатом экономических наук.
Работал в таких компаниях, как «Алтайэнерго» и «Кубаньэнерго». В настоящее время он является персеком барнаульского горкома партии «Коммунисты России».