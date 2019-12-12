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Вячеслав Франк захотел избавиться от приставки «и.о.» и стать главой Барнаула

12 декабря документы для участия в конкурсе на должность главы Барнаула подал Вячеслав Франк, сообщила «Алтайская правда».

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Анна Зайкова, altapress.ru

На данный момент Франк временно исполняет обязанности главы города.

Что известно о Вячеславе Франке

Вячеслав Генрихович Франк родился 6 мая 1965 года в Барнауле.

В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных компаниях.

С 2007 года работает в органах местного самоуправления. С 2009 года замещал должность начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула.

Виктор Томенко и Вячеслав Франк.
Виктор Томенко и Вячеслав Франк.
altairegion22.ru

Потом в разные годы становился замом главы администрации по целому списку вопросов:

  • С 2011 года — по вопросам градостроительства и земельным отношениям.
  • С 2012 года — по муниципальному имуществу и заказу.
  • C 2014 года — заместитель главы администрации города.
  • С 2016 года — по градостроительству и земельным отношениям.

С 2017 стал первым замом главы администрации Барнаула, руководителем аппарата.

За 2018 год его доход составил 1,776 млн рублей. В 2017 — 1,5 млн рублей (в 3 раза меньше, чем в 2016).

Другие кандидаты

Он стал четвертым кандидатом на пост главы. В списке также бизнесмены Сергей Шумов, Алексей Шипунов, а также бывший глава «Партии Роста» в Алтайском крае, предприниматель Андрей Крылов.

О намерении стать мэром заявили, но еще не подали документы депутаты БГД Елена Хрусталёва (КПРФ) и Алексей Скосырский (ЛДПР) и первый секретарь горкома партии «Коммунисты России» Александр Андрющенко.

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