На Алтае за три месяца сменились почти все главные силовики

За три последних месяца в Алтайском крае кардинально изменился руководящий состав ключевых силовых структур. Два ведомства возглавили новые начальники, еще в двух руководителей переводят в другие регионы.

Краткое содержание

МВД

28 августа сменился руководитель Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю. 60-летний генерал-лейтенант Олег Торубаров уехал работать в Крым, а его место занял 50-летний генерал-майор Андрей Подолян, вернувшийся на Алтай из Волгограда.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян. Анна Зайкова , altapress.ru

Изменения произошли и в подразделениях МВД. Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Вадима Надвоцкого 15 ноября арестовали по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей. Он пока сохраняет свою должность, но освободит ее, если его вину докажут.

23 ноября стало известно, что 58-летний полковник Петр Богомолов, экс-руководитель краевого управления ГИБДД, последние четыре месяца возглавлявший региональное миграционное управление, освободил кресло в связи с истечением срока, на который его назначили. Богомолов уходит на пенсию.

Следком

В конце августа сменился руководитель и этого ведомства: на смену 50-летнему генерал-лейтенанту Евгению Долголеву, направленному в Хабаровский край, пришел генерал-майор Андрей Хвостов. До этого он возглавлял 5-е следственное управление в Новосибирске.

Прокуратура

Яков Хорошев , прокурор Алтайского края. Анна Зайкова

22 ноября депутаты Новосибирской области поддержали назначение прокурором области 62-летнего Якова Хорошева, который возглавлял прокуратуру Алтайского края с 2009 года. Осталось дождаться указа президента. Кто займет место краевого прокурора, пока не известно.

МЧС

23 ноября стало известно, что 52-летний генерал-майор Игорь Лисин, который последние 5 лет руководил Главным управлением МЧС по Алтайскому краю, поедет работать в Красноярский край. Новым руководителем ведомства станет 37-летний полковник Александр Макаров, начальник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Он приедет из Красноярского края.

Где еще произошли изменения?

Из крупных ведомств при прежнем руководителе остается только региональное управление ФСБ. Однако здесь глава сменился не так давно: в конце декабря 2016 года полковник Юрий Мороз пришел на место генерал-майора Андрея Муравьева.

Добавим также, что: