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Политика

Суд отправил в СИЗО экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева

Суд арестовал экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева до 29 июля. Об этом пишет "Коммерсант".

Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено вечером 29 мая руководителем управления Следственного комитета России по Новосибирской области генерал-лейтенантом юстиции Евгением Долгалевым. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, предоставленные региональным управлением ФСБ России.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год депутат получал взятки от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского на общую сумму 3,5 млн рублей за то, что лоббировал интересы компании.

Когда предприниматель прекратил выплаты, обвиняемый, как утверждается в материалах дела, организовал митинги граждан, на которых критиковалась компания, а также опубликовал негативную информацию о ней в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог.

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