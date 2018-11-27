Томенко объяснил Дугину, как надо решать вопрос о тарифах на проезд

Как уже сообщал altapress.ru , глава Барнаула Сергей Дугин доложил в правительстве края 26 ноября: мэрия собирается поднять цены за проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года. Однако губернатор Виктор Томенко сказал, что такие решения надо объяснять горожанам.

Сергей Дугин озвучил решение о повышении стоимости проезда на аппаратном совещании в правительстве края 26 ноября. По данным altapress.ru, в маршрутках проезд планируется повысить сразу на 25% (до 25 рублей), в автобусах большой вместимости на 15%, в трамваях-троллейбусах на 10,5%. Сведения эти предварительные.

Какова на этот счет позиция губернатора? Ее изложил Дмитрий Негреев.

Дмитрий Негреев,

начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике:

Поскольку цены на проезд регулируются исключительно администрацией Барнаула, губернатор Виктор Томенко обратил внимание Сергея Дугина на то, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города — объяснять, чем вызвано будущее повышение. Губернатор также подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии.

Кстати, ранее губернатор уже высказался о технологии принятия решений о повышении тарифов. Он тоже призвал чиновников, принимающих такие решения, объяснять людям, почему это было сделано, причем аргументы должны быть весьма убедительными.